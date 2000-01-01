Грядет сокращение продовольственной помощи Газе

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme) объявила в среду о сокращении продовольственной помощи, затрагивающей около 190 тыс. обнищавших палестинцев в Газе и на Западном берегу (это половина всех получателей там).
Причина - нехватка средств.
В ООН заявили, что с 1 января 2019 года приостановит оказание продовольственной помощи 27 тыс. человек на Западном берегу, пишет YnetNews.
Более того, продовольственная помощь 165 тыс., находящимся в секторе Газа будет сокращена на 20%.