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Грядет сокращение продовольственной помощи Газе 19.12 16:33   MIGnews.com

Грядет сокращение продовольственной помощи Газе

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme) объявила в среду о сокращении продовольственной помощи, затрагивающей около 190 тыс. обнищавших палестинцев в Газе и на Западном берегу (это половина всех получателей там).

Причина - нехватка средств.

В ООН заявили, что с 1 января 2019 года приостановит оказание продовольственной помощи 27 тыс. человек на Западном берегу, пишет YnetNews.

Более того, продовольственная помощь 165 тыс., находящимся в секторе Газа будет сокращена на 20%.


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