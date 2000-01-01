Нетаниягу: Мы всегда будем помнить Рону Рамон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал последние почести Роне Рамон на церемонии прощания с вдовой первого израильского астронавта в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса в Яффо.
Премьер-министр сказал:
«Я назвал бы жизнь Роны Рамон и трагедией, и героизмом, соизмеримыми с танахическими. Гибель Илана и Асафа, её безвременная смерть - ужасные удары, постигшие прекрасную семью.
Но сердце Роны выбрало путь, следуя которому она продолжила действовать, несломленная, с гордо поднятой головой, не только как жена, потерявшая мужа, и мать, потерявшая сына, но и как лидер. Лидер, который вёл за собой других, чтобы продолжать действовать, создавать, развивать совершенство, гениальность и способности нашего народа, заложенные, возможно, в каждом из нас, и поднимать его к новым вершинам.
В ней был оптимизм, деятельная энергия, стойкость. Она была матерью, которая брала под крыло не только свою замечательную семью, но и многих других людей у нас и в мире. Эта деятельность и желание создать основу для её поддержания и продолжения являются, возможно, её самым большим вкладом.
Она вошла в наши сердца. Мы всегда будем помнить её и стремиться следовать её пути».
"Моя жена Сара и я выражаем глубокую скорбь по поводу смерти Роны Рамон. Рона героически держалась после гибели мужа Илана, а затем и сына Асафа, наших прекрасных летчиков. Так же героически она боролась с раком, который, к сожалению, сегодня забрал ее жизнь. Мы всегда будем помнить Рону и членов ее замечательной семьи. Светлая память", - добавил Нетаниягу.