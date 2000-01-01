Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Мы всегда будем помнить Рону Рамон | Фото: Хаим Цах, GPO19.12 14:09   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы всегда будем помнить Рону Рамон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал последние почести Роне Рамон на церемонии прощания с вдовой первого израильского астронавта в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса в Яффо.

Премьер-министр сказал:

«Я назвал бы жизнь Роны Рамон и трагедией, и героизмом, соизмеримыми с танахическими. Гибель Илана и Асафа, её безвременная смерть - ужасные удары, постигшие прекрасную семью.

Но сердце Роны выбрало путь, следуя которому она продолжила действовать, несломленная, с гордо поднятой головой, не только как жена, потерявшая мужа, и мать, потерявшая сына, но и как лидер. Лидер, который вёл за собой других, чтобы продолжать действовать, создавать, развивать совершенство, гениальность и способности нашего народа, заложенные, возможно, в каждом из нас, и поднимать его к новым вершинам.

В ней был оптимизм, деятельная энергия, стойкость. Она была матерью, которая брала под крыло не только свою замечательную семью, но и многих других людей у нас и в мире. Эта деятельность и желание создать основу для её поддержания и продолжения являются, возможно, её самым большим вкладом.

Она вошла в наши сердца. Мы всегда будем помнить её и стремиться следовать её пути».

"Моя жена Сара и я выражаем глубокую скорбь по поводу смерти Роны Рамон. Рона героически держалась после гибели мужа Илана, а затем и сына Асафа, наших прекрасных летчиков. Так же героически она боролась с раком, который, к сожалению, сегодня забрал ее жизнь. Мы всегда будем помнить Рону и членов ее замечательной семьи. Светлая память", - добавил Нетаниягу.

Видео: https://bit.ly/2CmYMcv


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Культовый мультсериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие
22:33
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
21:50
НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета
21:29
Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США  
20:53
Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля
20:49
Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле
20:47
Нет денег: телеканал ХАМАСа прекратил вещание
20:14
Красная черта демократии
19:58
Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы
19:56
Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц
19:24
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы
19:21
Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН
19:15
НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам
18:47
Эксперты назвали самое счастливое место на свете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus