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Отчет: Боевики ИГ убили 700 заключенных в Сирии | Фото:19.12 13:24   MIGnews.com

Отчет: Боевики ИГ убили 700 заключенных в Сирии

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что боевики Исламского государства казнили около 700 заключенных за почти два месяца в восточной части Сирии.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что всего террористы удерживали в заключении около иракской границы порядка 1350 человек.

На данный момент боевики контролируют территорию к востоку от Евфрата в районе города Хаджин.

Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдской милицией (YPG), сражались там с Исламским государством в течение нескольких месяцев с помощью авиации и спецназа США.


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