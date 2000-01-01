19.12 13:24 MIGnews.com
Отчет: Боевики ИГ убили 700 заключенных в Сирии
Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что боевики Исламского государства казнили около 700 заключенных за почти два месяца в восточной части Сирии.
Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Jerusalem Post
.
Отмечается, что всего террористы удерживали в заключении около иракской границы порядка 1350 человек.
На данный момент боевики контролируют территорию к востоку от Евфрата в районе города Хаджин.
Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдской милицией (YPG), сражались там с Исламским государством в течение нескольких месяцев с помощью авиации и спецназа США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии