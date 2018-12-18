Хакеры опубликовали дипломатическую переписку ЕС

Элитное хакерское подразделение китайской армии проникло в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение трех лет перехватывало сообщения.
Об этом в среду, 19 декабря сообщает The New York Times со ссылкой на более тысячи конфиденциальных документов, включая меморандумы бесед с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и других стран.
В одном из сообщений, обнародованном хакерами, европейские дипломаты описали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки как "успешную".
Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Трампа в отношении Пекина как о "травле", которой страна не поддастся.
Издание отмечает, что доступа к секретным материалам у преступников не было.
По словам экспертов по кибербезопасности, сообщения были скопированы из защищенной сети и размещены на открытом интернет-сайте.