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Хакеры опубликовали дипломатическую переписку ЕС | Фото:19.12 13:05   MIGnews.com

Хакеры опубликовали дипломатическую переписку ЕС

Элитное хакерское подразделение китайской армии проникло в сеть дипломатических коммуникаций Европейского Союза и в течение трех лет перехватывало сообщения.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The New York Times со ссылкой на более тысячи конфиденциальных документов, включая меморандумы бесед с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и других стран.

В одном из сообщений, обнародованном хакерами, европейские дипломаты описали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки как "успешную".

Еще в одном письме описывается встреча европейских официальных лиц с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой председатель КНР говорит о поведении Трампа в отношении Пекина как о "травле", которой страна не поддастся.

Издание отмечает, что доступа к секретным материалам у преступников не было.

По словам экспертов по кибербезопасности, сообщения были скопированы из защищенной сети и размещены на открытом интернет-сайте.


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