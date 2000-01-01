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Расстрел в Мегиддо - после `сульхи` 19.12 11:02   MIGnews.com

Расстрел в Мегиддо - после "сульхи"

Портал ynet сообщает подробности о разборке на перекрестке Мегиддо, в результате которой были убиты два человека, и ранены еще четверо.

По данным портала, двое пострадавших являются членами криминального клана Харири. Четверо приехали из Джальджулии и двое - из Салема.

Источники, близкие к одному из раненых сообщают, что две группы мужчин приехали на колонку, чтобы договориться о “сульхе” (традиционное арабское примирение между враждующими кланами).

Источник говорит: “С того момента, как я узнал о стрельбе, я пытаюсь разобраться в том, что произошло - и не могу. Я пытаюсь узнать подробности - ничего… Я не знаю, что стало причиной конфликта, и я желаю раненым скорейшего выздоровления”.

Местные жители жестко критикуют израильские власти, возлагая на них вину за произошедшее: “К несчастью, этот феномен все более распространяется в нашем обществе, и конца ему не видно. За последние пять дней убили семь человек. Сейчас мы видим, что волна ликвидаций только нарастает, и те кто стреляет - не считается с государством. Виноваты все - публика, полиция, лидеры общины, депутаты Кнессета. Это - провал всех”.


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