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В Париже атакована молодая еврейка | Фото:19.12 10:44   MIGnews.com

В Париже атакована молодая еврейка

Французская еврейка рассказала полиции, что два подростка, выкрикивая антисемитские оскорбления, ограбили и ударили ее на главной улице пригорода Парижа, сломав ей нос.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Times of Israel со ссылкой на Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA).

По словам 20-летней девушки, инцидент произошел в понедельник на центральной улице пригорода Сарсель к северу от Парижа.

В BNVCA также добавили, что злоумышленники отобрали у женщины мобильный телефон.

В сообщении говорится, что вмешался случайный прохожий, позволив женщине убежать домой с переломанным носом и окровавленным лицом. Уточняется, что она также возвращалась домой с работы.

Двое предполагаемых нападавших скрылись с места происшествия.

Руководство Всемирного еврейского конгресса (WJC) уже осудило атаку.

"Всемирный еврейский конгресс вместе с нашей общиной во Франции осуждает этот порочный акт ненависти к невинной женщине. Единственной причиной нападения было только то, что она является представительницей еврейской общины", - сказал генеральный директор WJC Роберт Сингер.

Премьер-министр Эдуард Филипп в прошлом месяце заявил, что во Франции за первые 10 месяцев 2018 года число антисемитских инцидентов увеличилось на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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