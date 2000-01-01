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Про-иранские силы атакованы с воздуха в районе Букамаль 19.11 09:39   MIGnews.com

Новая атака в районе базы Имам Али

По сообщениям в сирийских социальных сетях, боевики про-иранской шиитской милиции Хашд аш-Шааби атакованы в районе Букамаль в ночь с 18 на 19 ноября.

Букамаль - ключевой пограничный терминал на границе Сирии и Ирака.

Грузовик с боевиками Шашб аш-Шааби был атакован “неидентифицированным самолетом”. Находившиеся в грузовике погибли.

В сентябре этого года в районе Букамаль была совершена воздушная атака, в результате которого погибли десять человек. По данным в иностранной прессе, по так называемому “зеленому поясу” близ Букамаль, были выпущены шесть ракет “воздух-земля”.

Sky News Arabic сообщила об атаках “неидентифицированными самолетами” в районе Аль-Букамаль на иракско-сирийской границе. В результате атаки убиты пять боевиков шиитской афганской милиции Фатимайюн, воюющей в Сирии на стороне президента Башара Асада. Еще девять человек получили ранения.

С середины июля пять крупных складов Хашд аш-Шааби взлетели на воздух в результате “атак неидентифицированных самолетов”.

За два дня до этого сообщалось об израильских ударах по базам корпуса стражей исламской революции Ирана в том же районе. Иракское телевидение сообщило, что за атаками стоит Израиль, но не предоставило тому никаких доказательств. Данная информация не подтверждается другими источниками.

По данным в арабской прессе, серия ударов 9 сентября по базе про-иранских милиций в Аль-Букамаль, на границе Сирии с Ираком, “полностью уничтожила” восемь больших складов боеприпасов и ракет.

База Имам Али считается ключевым элементом сухопутного моста, который Тегеран пытается построить для переброски боевиков, военных материалов и вооружений из Ирана через Ирак в Сирию и Ливан.

База расположена в в пяти километрах от иракской границы. Израильская компания спутниковой съемки ImageSat International опубликовала спутниковые фотографии последствий ударов по базе.


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