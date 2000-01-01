Стрельба в Оклахоме: появились новые подробности трагедии

По данным The Daily Mail, нападающий застрелил бывшую жену и ее нового возлюбленного, находящихся в машине, после чего сам застрелился, когда вмешался очевидец.
Согласно заявлению полиции, человек в черной одежде открыл огонь возле супермаркета в Дункане. Правоохранители нашли мертвыми женщину и ее парня в автомобиле, припаркованном на стоянке.
Уточняется, что перестрелка была вызвана семейным спором, однако подробности и мотивы не раскрываются. После инцидента, полиция оцепила место происшествия. Уточняется, что были также обнаружены многочисленные пулевые отверстия в стекле машины, а недалеко от места ЧП был обнаружен пистолет.
Посетителей магазина не стали эвакуировать, так как стрелок не представлял собой угрозу для граждан.