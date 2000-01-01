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Стрельба в Оклахоме: появились новые подробности трагедии | Фото:19.11 09:50   MIGnews.com

Стрельба в Оклахоме: появились новые подробности трагедии

Вооруженный свидетель остановил перестрелку возле торгового центра Walmart в Оклахоме, которая произошла 18 ноября.

По данным The Daily Mail, нападающий застрелил бывшую жену и ее нового возлюбленного, находящихся в машине, после чего сам застрелился, когда вмешался очевидец.

Согласно заявлению полиции, человек в черной одежде открыл огонь возле супермаркета в Дункане. Правоохранители нашли мертвыми женщину и ее парня в автомобиле, припаркованном на стоянке.



Уточняется, что перестрелка была вызвана семейным спором, однако подробности и мотивы не раскрываются. После инцидента, полиция оцепила место происшествия. Уточняется, что были также обнаружены многочисленные пулевые отверстия в стекле машины, а недалеко от места ЧП был обнаружен пистолет.

Посетителей магазина не стали эвакуировать, так как стрелок не представлял собой угрозу для граждан.




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