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19.11 06:38   MIGnews.com

Атакован аэропорт Дамаска

По сообщениям в сирийских СМИ, через несколько минут после обстрела Голанских высот четыре взрыва раздались на территории аэропорта Дамаска.

Сирийские СМИ сообщают о том, что системы ПВО “открыли огонь по враждебным целям”.

Израиль не атаковал в Сирии и Ираке на протяжении нескольких последних недель - но утренний обстрел 19 ноября, по всей видимости, изменил эту ситуацию.

Ранее ЦАХАЛ предупредил о том, что иранские силы Аль-Кудс готовят атаки против израильских целей на севере.

Неделю назад сирийские СМИ сообщили об атаке в Дамаске , которая произошла одновременно с ликвидацией Бахи аль-Атаат в Газе. Первоначально сообщалось о том, что в результате атаки у ливанского посольства в Дамаске был убит высокопоставленный сановник палестинского Исламского джихада Акрам Аджри. Позднее выяснилось, что Аджри удалось спастись, но его сын был убит, и еще шесть человек ранены.

Глава регионального совета Голан Хаим Роках обратился к жителям и сообщил, что не получал никаких специальных директив от ЦАХАЛа в связи с обстрелами из Сирии. Роках заявил: “Система Железный Купол перехватила четыре ракеты, не зарегистрировано попаданий на израильской территории. Региональный совет Голан находится в постоянном контакте с службами безопасности, инструкции для жителей остаются прежними”.

Последний раз Сирены звучали на севере год назад. Тогда речь шла о ложной тревоге.


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