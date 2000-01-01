19.11 06:30 MIGnews.com
Четыре ракеты выпущенные из Сирии сбиты над Голанами
Около 05:00 утра сирены ракетной тревоги раздались в районе Голанских высот.
Сирены прозвучали в районе дан, Дафна, Кфар Сольд, Шаар Йешув, Шнир, Мадждаль Шамс, Масада, Нимрод, Айн Кания.
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что были идентифицированы запуски четырех ракет с сирийской территории в направлении Израиля.
Четыре ракеты сбиты “Железным куполом”.
Нет сообщений о падении ракет на территории израильских населенных пунктов. Никто не пострадал
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