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Четыре ракеты выпущенные из Сирии  сбиты над Голанами 19.11 06:30   MIGnews.com

Четыре ракеты выпущенные из Сирии  сбиты над Голанами

Около 05:00 утра сирены ракетной тревоги раздались в районе Голанских высот.

Сирены прозвучали в районе дан, Дафна, Кфар Сольд, Шаар Йешув, Шнир, Мадждаль Шамс, Масада, Нимрод, Айн Кания.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что были идентифицированы запуски четырех ракет с сирийской территории в направлении Израиля.

Четыре ракеты сбиты “Железным куполом”.

Нет сообщений о падении ракет на территории израильских населенных пунктов. Никто не пострадал


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