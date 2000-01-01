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Правозащитники: в Иране убиты больше 100 протестующих | Фото:19.11 19:11   MIGnews.com

Правозащитники: в Иране убиты больше 100 протестующих

Amnesty International, ссылаясь на "достоверные сообщения", заявила, что в протестах в Иране погибло по меньшей мере 106 человек. Демонстрации вспыхнули по всей стране после повышения цен на бензин, установленного правительством.

Amnesty опубликовала доклад во вторник, 19 ноября. Правительство Ирана не сразу отреагировало на сообщения.

Организаци добавляет, что "считает, что число погибших может быть намного выше, а в некоторых сообщениях говорится, что 200 убитых". С момента начала протестов Иран закрыл доступ в интернет и развернул полицию и силы по борьбе с беспорядками.


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