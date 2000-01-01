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Палестинец угрожал смертью председателю поселения | Фото:19.11 18:09   MIGnews.com

Палестинец угрожал смертью председателю поселения

Во вторник, 19 ноября, на Западном берегу был арестован палестинец, который угрожал смертью Йосси Дагану, председателю Самарийского регионального совета, со страницы в Фейсбук. Израильские силы обороны вместе с израильской полицией задержали подозреваемого во время ночной рейда на его дом в Хевроне и доставили его на допрос.

Среди прочего подозреваемый написал на странице Дагана: "Смерть евреям. Мы приедем к вам домой, не беспокойтесь" и "Мы приедем за вами, и мы убьем вас". Согласно сообщениям, Даган был проинформирован сотрудниками службы безопасности о развитии событий, и около его дома было установлено оборудование для обеспечения безопасности. Кроме того, в районе его дома в поселении Шавей-Шомрон на западном берегу работало полицейское патрулирование.

Даган сообщил региональной полиции об угрозах в его адрес, которые начались около месяца назад, а затем полиция передала эту информацию силовикам.

Во время недавнего заседания совета Даган сказал, что он не боится угроз и доверяет силам безопасности. "Наша миссия состоит в том, чтобы построить Шомрон, и чтобы привести сюда миллион евреев, ничто не угрожает нам", - сказал он, согласно сообщениям на иврите.

Даган подвергался угрозам и в прошлом после того, как террористическая группа ХАМАС опубликовала в 2018 году видео, показывающее его дом, назвав его "качественной целью".


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