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Турция может возобновить военную операцию в Сирии из-за РФ 19.11 15:11   MIGnews.com

Турция может возобновить военную операцию в Сирии из-за РФ

Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и курдские военные формирования не придерживаются достигнутых соглашений.

"Если мы не получим желаемый результат, мы сделаем то, что требуется, как мы делали раньше. Другого выхода нет. Мы должны устранить угрозу террора по соседству с нами", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишут СМИ.

Турция считает, что, вопреки договоренностям, не все формирования курдской группировки YPG полностью ушли из пограничного региона.


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