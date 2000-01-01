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Лесной пожар в Дейр-Хана: дома и школа эвакуированы | Фото:19.11 13:15   MIGnews.com

Лесной пожар в Дейр-Хана: дома и школа эвакуированы

В Дейр-Хана (Галелея) вспыхнул масштабный лесной пожар 19 ноября.

В связи с происшествием школу и дома эвакуировали, передает Маарив.

Уточняется, что пожарные бригады работают над тушением и предотвращением распространения огня. Эвакуацию провели на первой линии домой возле леса. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне, сразу несколько пожаров вспыхнуло в Израиле. На фабрике в промышленной зоне Баркан на севере Западного берега эвакуировали участок и закрыли близлежащие дороги. Пожар в деревне Есодот угрожал добраться до коровников деревни, а в промышленной зоне рядом с южно-бедуинским городом Рахат огонь мог добраться до кондитерской фабрики.

Возгорания происходят из-за погоды. Сильный и сухой ветер является причиной распространения огня.


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