19.11 13:15 MIGnews.com

Лесной пожар в Дейр-Хана: дома и школа эвакуированы

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В Дейр-Хана (Галелея) вспыхнул масштабный лесной пожар 19 ноября.В связи с происшествием школу и дома эвакуировали, передает Маарив.Уточняется, что пожарные бригады работают над тушением и предотвращением распространения огня. Эвакуацию провели на первой линии домой возле леса. Информация о пострадавших не поступала.Накануне, сразу несколько пожаров вспыхнуло в Израиле. На фабрике в промышленной зоне Баркан на севере Западного берега эвакуировали участок и закрыли близлежащие дороги. Пожар в деревне Есодот угрожал добраться до коровников деревни, а в промышленной зоне рядом с южно-бедуинским городом Рахат огонь мог добраться до кондитерской фабрики.Возгорания происходят из-за погоды. Сильный и сухой ветер является причиной распространения огня.