19.11 14:37 MIGnews.com

В Германии предотвратили теракт: задержан сириец

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Германии 19 ноября арестовали 37-летнего сирийца, подозреваемого в подготовке теракта.По данным The New York Times, мужчина получил материалы для изготовления бомб через группу исламистов.Генеральная прокуратура сообщила, что полиция обыскала квартиру подозреваемого в Берлине. В частности, мужчина начал закупку химикатов и других материалов, необходимые для создания взрывного устройства.Правоохранители пока не установили, в какое время и в каком месте должен был произойти теракт. Есть информация, что сириец собирался убить как можно больше людей.