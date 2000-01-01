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В Германии предотвратили теракт: задержан сириец | Фото:19.11 14:37   MIGnews.com

В Германии предотвратили теракт: задержан сириец

В Германии 19 ноября арестовали 37-летнего сирийца, подозреваемого в подготовке теракта.

По данным The New York Times, мужчина получил материалы для изготовления бомб через группу исламистов.

Генеральная прокуратура сообщила, что полиция обыскала квартиру подозреваемого в Берлине. В частности, мужчина начал закупку химикатов и других материалов, необходимые для создания взрывного устройства.

Правоохранители пока не установили, в какое время и в каком месте должен был произойти теракт. Есть информация, что сириец собирался убить как можно больше людей.


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