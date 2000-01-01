19.11 20:55 MIGnews.com

В МО РФ отреагировали на поджог российского патруля в Сирии

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Нападение на российский патруль в Сирии с "коктейлями Молотова" является провокацией, заявил представитель Министерства обороны РФ, пишет пресс-служба.По словам россиян, в результате нападения военные не пострадали, атакованный бронеавтомобиль "Тайфун" продолжил движение.В военном ведомстве отметили, что нападавшими оказалась группа молодых людей. Российские военные заявляют, что решили объехать их и продолжить движение по установленному маршруту.Накануне в сети появились кадры, на которых представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер на севере Сирии.