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`Наполеона` подозревают в раздвоении личности 19.11 11:58   MIGnews.com

Друзья о "Наполеоне": напивался, орал и прыгал по столам

Историка Олега Соколова, который убил аспирантку Анастасию Ещенко, подозревают в раздвоении личности.

Одна из самых близких подруг историка рассказала, что она внимательно следила за Соколовым во время следственного эксперимента, когда его вели в каске и бронежилете. По мнению женщины, доцент в этот момент представлял себя "рыцарем в гонениях".

"И когда народ кругом кричал "посмотрите, это лицо убийцы", он чувствовал прилив энергии, потому что оказался в привычной среде. В голове проигрывал роль. У него раздвоение личности, он живет в двух ипостасях и меняется, когда надевает костюм", —заявила женщина.

По словам историка Дмитрия Матлина, Соколов - ужасный пьяница.

"Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно", -утверждает мужчина.

Матлин утверждает, что увлечение Соколова Наполеоном стало формой заболевания.

Историк заявил, что среди реконструкторов немало тех, кто заигрался так же, как и Соколов.

"Например, есть царские полковники, которые в форме ходят даже в баню. Им уже за шестьдесят. За такими товарищами должны следить психиатры и правоохранители. Ведь недавно мы еще смеялись над Сиром, а теперь плачем", —подчеркнул он.


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