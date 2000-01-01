19.11 11:58 MIGnews.com

Друзья о "Наполеоне": напивался, орал и прыгал по столам

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Историка Олега Соколова, который убил аспирантку Анастасию Ещенко, подозревают в раздвоении личности.Одна из самых близких подруг историка рассказала, что она внимательно следила за Соколовым во время следственного эксперимента, когда его вели в каске и бронежилете. По мнению женщины, доцент в этот момент представлял себя "рыцарем в гонениях"."И когда народ кругом кричал "посмотрите, это лицо убийцы", он чувствовал прилив энергии, потому что оказался в привычной среде. В голове проигрывал роль. У него раздвоение личности, он живет в двух ипостасях и меняется, когда надевает костюм", —заявила женщина.По словам историка Дмитрия Матлина, Соколов - ужасный пьяница."Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно", -утверждает мужчина.Матлин утверждает, что увлечение Соколова Наполеоном стало формой заболевания.Историк заявил, что среди реконструкторов немало тех, кто заигрался так же, как и Соколов."Например, есть царские полковники, которые в форме ходят даже в баню. Им уже за шестьдесят. За такими товарищами должны следить психиатры и правоохранители. Ведь недавно мы еще смеялись над Сиром, а теперь плачем", —подчеркнул он.