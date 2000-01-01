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В Сербии обсуждают взятку сотрудника ГРУ сербскому агенту 19.11 17:08   MIGnews.com

В Сербии обсуждают взятку сотрудника ГРУ сербскому агенту

В Сербии обсуждают опубликованное на YouTube видео, на котором якобы сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику".

На видео зафиксирована вечерняя встреча, видно, как "российский разведчик" дает пакет "сербскому агенту", который кладет его в машину.

Когда после встречи "сербский агент" раскрывает пакет, то находит конверт с деньгами.

Обнародовал кадры 17 ноября пользователь "Kdjuey Lskduf", впоследствии об этом ролике написали многочисленные СМИ.

Согласно анализу журналиста Bellingcat Кристо Грозева, на записи можно увидеть Георгия Клебана, помощника атташе по вопросам обороны дипломатического представительства РФ в Сербии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.



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