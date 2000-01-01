Стратегический объект в Сорек: схватка китайцев и израильтян
Израильская компания, выступавшая против строительства китайской компанией Hutchison Water завода по опреснению морской воды, была подвержена кибератаке.
Источники сообщили изданию Haaretz, что пока неизвестно, какую именно информацию искали злоумышленники, и насколько преуспели в этом вопросе.
Расследование по поводу кибератаки было начато после того, как Национальное управление по кибербезопасности получило информацию, что целями были должностные лица компании, включая инженеров и других экспертов.
В мае глава службы безопасности ЦАХАЛ Нир Бен-Моше заявил, что выступает решительно против предложения гонконгской Hutchison Water по строительству завода.
Опреснительная установка "Soreq B" должна быть построена рядом с уже существующим заводом, расположенным недалеко от авиабазы Пальмахим на побережье между Тель-Авивом и Ашдодом. Новое предприятие также будет расположено рядом с Центром ядерных исследований в Сорек и станет крупнейшим в мире.
По предварительным оценкам, завод сможет производить 200 миллионов кубометров воды в год. Стоимость строительства предварительно оценивается в 5,2 миллиарда шекелей. Все работы по возведению предприятия должны занять три года. Несмотря на давление США с требованием прекратить все сделки с Китаем, компания достигла финальной стадии торгов.