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ФСИН о попытке суицида Соколова: чувствует себя прекрасно 19.11 10:36   MIGnews.com

Попытка суицида? "Наполеон" чувствует себя прекрасно

Пресс-служба ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти ответила на запрос журналистов касаемо публикаций в СМИ, которые сообщали о попытке самоубийства бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова.

В пресс-службе не подтвердили, но и не опровергли эти сообщения. Там кратко заявили, что в настоящее время Соколов "чувствует себя прекрасно", и отказались от дальнейших комментариев.

Ранее появились данные о том, что во время следственного эксперимента в минувшую пятницу Соколов, когда с него временно сняли наручники, попытался схватить лежавший на столе в его квартире кортик. Указывалось, что правоохранители быстро обезвредили обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.


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