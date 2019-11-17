19.11 15:30 MIGnews.com

Иранцы использовали израильское приложение для протестов

#TehranProtests Day 3: Google map of Tehran showing nearly all major roads blocked. pic.twitter.com/er8gvmaSQY — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) November 17, 2019

#IranProtests Day 3:

Video from Shiraz from Saturday. Internet & phone apps are blocked today, making it hard for people to send us videos. pic.twitter.com/hcqo7lAasE — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) November 17, 2019

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Иранцы использовали израильское навигационное приложение Waze, чтобы блокировать основные дороги своими машинами.На такой шаг гражданам страны пришлось пойти после того, как был отключен интернет из-за вновь вспыхнувших протестов на фоне подорожания бензина вдвое, передает La Repubblica.Благодаря приложению протестующим удалось выяснить, куда ехать, и где оставить свои авто. Судя по скриншоту Google Maps, сделанному журналистом New York Times, это буквально парализовало Тегеран.Согласно отчету Calcalist за 2018 год, власти Ирана в прошлом уже пытались заблокировать использование Waze, настаивая на том, что приложение было разработано израильскими спецслужбами.