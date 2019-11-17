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Иранцы использовали израильское приложение для протестов | Фото:19.11 15:30   MIGnews.com

Иранцы использовали израильское приложение для протестов

Иранцы использовали израильское навигационное приложение Waze, чтобы блокировать основные дороги своими машинами.

На такой шаг гражданам страны пришлось пойти после того, как был отключен интернет из-за вновь вспыхнувших протестов на фоне подорожания бензина вдвое, передает La Repubblica.

Благодаря приложению протестующим удалось выяснить, куда ехать, и где оставить свои авто. Судя по скриншоту Google Maps, сделанному журналистом New York Times, это буквально парализовало Тегеран.

Согласно отчету Calcalist за 2018 год, власти Ирана в прошлом уже пытались заблокировать использование Waze, настаивая на том, что приложение было разработано израильскими спецслужбами.




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