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ДТП в Ашдоде: мужчину снесли прямо на пешеходном переходе | Фото:19.10 08:45   MIGnews.com

ДТП в Ашдоде: мужчину снесли прямо на пешеходном переходе

Поздно вечером пятницы, 18 октября, на бульваре Менахем Бегин в Ашдоде произошло ДТП в результате которого пострадал пешеход.

Мужчину, в возрасте около 35 лет, автомобиль сбил на пешеходном переходе. Бригада скорой помощи оказала ему первую помощь, после чего доставила в городскую больницу "Асута".

Состояние пациента, получившего черепно-мозговую травму, оценивается как средней степени тяжести. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.


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