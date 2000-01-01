19.10 08:45 MIGnews.com

ДТП в Ашдоде: мужчину снесли прямо на пешеходном переходе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Поздно вечером пятницы, 18 октября, на бульваре Менахем Бегин в Ашдоде произошло ДТП в результате которого пострадал пешеход.Мужчину, в возрасте около 35 лет, автомобиль сбил на пешеходном переходе. Бригада скорой помощи оказала ему первую помощь, после чего доставила в городскую больницу "Асута".Состояние пациента, получившего черепно-мозговую травму, оценивается как средней степени тяжести. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.