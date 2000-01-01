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Под российским Красноярском прорвало дамбу: погибли люди | Фото:19.10 08:13   MIGnews.com

Под российским Красноярском прорвало дамбу: погибли люди

Ночью субботы, 19 октября, в районе населенного пункта Щетинкино (Красноярский край, РФ) прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба, в результате чего четырехметровый селевой поток затопил два общежития временного типа, где проживали рабочие.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю.

"На место происшествия вылетел вертолет МЧС, туда же отправились спасатели – группировка из 200 человек. Местность сложная – тайга, связи там почти нет", - сообщили спасатели.

В результате чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере 12 человек, 19 получили различные ранения, а судьба еще 13 россиян остается неизвестной.

Кроме того, российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что волна селевого потока достигала высоты порядка четырех метров. Отмечается, что поселок старателей находится в тайге, где из-за удаленности от населенных пунктов большие проблемы со связью.


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