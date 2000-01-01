19.10 07:41 MIGnews.com

В Гонконге призвали разогнать протестующих

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Полиция Гонконга должна применить силу к активистам, анонсировавшим на выходных масштабный антиправительственный марш.С таким призывом в субботу, 19 октября, выступила глава администрации Лидер Гонконга Кэрри Лэм, передает The Jerusalem Post.Отметим, воскресный марш должен стать проверкой сил продемократического движения, участники которого пообещали, что акция состоится, несмотря на то, что полиция объявила ее незаконной. В прошлом тысячи местных жителей уже бросали вызов полиции и устраивали массовые акции протеста без разрешения властей.Поводом к беспорядкам стало уже отозванное предложение разрешить экстрадицию в материковый Китай, на Тайвань и Макао, мотивировав это случаем, когда мужчину, сбежавшего в Гонконг, обвинили в убийстве подруги на Тайване.