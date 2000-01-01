19.10 19:24 MIGnews.com

Поселенцы ранили троих палестинцев на Западном берегу

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В четверг, 17 октября, израильские поселенцы атаковали палестинских фермеров, ранив троих из них около деревни Бурин на Западном берегу, по словам свидетелей и Красного Полумесяца. Свидетели сказали, что поселенцы напали на фермеров, которые собирали оливки. Нападавшие также повредили рощу.После инцидента произошли столкновения между поселенцами и израильскими солдатами, которые прибыли на место происшествия.Нападение произошло спустя несколько дней после того, как активисты Rabbis for Human Rights заявили, что на них напали поселенцы возле этой же деревни. Пострадавшие заявили, что прибыли в деревню, чтобы помочь палестинским фермерам собрать урожай, и что нападавшие в масках напали на них.