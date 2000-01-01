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Армия Мали ликвидировала 50 террористов | Фото:20.10 04:29   MIGnews.com

Армия Мали ликвидировала 50 террористов

Малийская армия заявила о ликвидации 50 боевиков во время операции по спасению солдат, захваченных террористами в ходе атак на двух базах в центре страны этой осенью.

30 сентября неизвестные нападавшие убили 38 солдат регулярной армии Мали, что стало одной из самых серьезных потерь в этом году. Мали пытаются отбивать атаки со стороны групп боевиков, некоторые из которых связаны с Аль-Каидой и Исламским государством.

"Около 50 врагов обезврежено, около 30 ранено, а техника их уничтожена", - говорится в заявлении армии, в которой подробно описываются результаты ее контроперации.

Армия заявила, что освободила 36 из 60 своих солдат, пропавших без вести после сентябрьских рейдов. Их родственники протестовали по поводу большого числа погибших и отсутствия информации о жертвах и пропавших без вести.


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