Армия Мали ликвидировала 50 террористов

Малийская армия заявила о ликвидации 50 боевиков во время операции по спасению солдат, захваченных террористами в ходе атак на двух базах в центре страны этой осенью.
30 сентября неизвестные нападавшие убили 38 солдат регулярной армии Мали, что стало одной из самых серьезных потерь в этом году. Мали пытаются отбивать атаки со стороны групп боевиков, некоторые из которых связаны с Аль-Каидой и Исламским государством.
"Около 50 врагов обезврежено, около 30 ранено, а техника их уничтожена", - говорится в заявлении армии, в которой подробно описываются результаты ее контроперации.
Армия заявила, что освободила 36 из 60 своих солдат, пропавших без вести после сентябрьских рейдов. Их родственники протестовали по поводу большого числа погибших и отсутствия информации о жертвах и пропавших без вести.