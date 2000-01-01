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Беременная женщина и её дочь погибли в аварии под Бен-Шемен | Фото:19.10 18:20   MIGnews.com

Беременная женщина и её дочь погибли в аварии под Бен-Шемен

Беременная женщина и ее 12-летняя дочь погибли в автокатастрофе на развязке Бен-Шемен в центральной части Израиля в субботу, 19 октября.

В заявлении полиции говорится, что пострадавшие были направлены в больницу в критическом состоянии.

Восемь других человек, пострадавших в аварии, получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения между автомобилем и коммерческим транспортным средством на шоссе № 6. 8-летняя девочка и 65-летний мужчина получили травмы средней тяжести. Согласно новостному сайту Ynet, один из автомобилей врезался в ограждение на дороге и отскочил обратно, столкнувшись с другой машиной.

С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле погибло 262 человека. 50 из них - дети и молодые люди до 19 лет, сообщил Ynet.


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