Беременная женщина и её дочь погибли в аварии под Бен-Шемен

В заявлении полиции говорится, что пострадавшие были направлены в больницу в критическом состоянии.
Восемь других человек, пострадавших в аварии, получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения между автомобилем и коммерческим транспортным средством на шоссе № 6. 8-летняя девочка и 65-летний мужчина получили травмы средней тяжести. Согласно новостному сайту Ynet, один из автомобилей врезался в ограждение на дороге и отскочил обратно, столкнувшись с другой машиной.
С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле погибло 262 человека. 50 из них - дети и молодые люди до 19 лет, сообщил Ynet.