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Серьезная авария у развязки Бен-Шемен - видео | Фото:19.10 17:06   MIGnews.com

Серьезная авария у развязки Бен-Шемен - видео

В субботу, 19 октября, около 15:30 у развязки Бен-Шемен на шоссе №6 стоклнулись два автомобиля. На место происшествия были вызваны сотрудники MDA. На дороге друг в друга врезались машина для перевозки коммерческих грузов и частный легковой автомобиль.

Сообщается о десяти пострадавших. 12-летняя девочка и 30-летняя женщина находятся в критическом состоянии. Обе пострадавшие погружены в медикаментозную кому и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Легковой автомобиль практически полностью раздавлен. Полиция выясняет причины аварии.




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