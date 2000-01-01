Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Курды и Турция обвинили друг друга в нарушении перемирия | Фото:19.10 16:26   MIGnews.com

Курды и Турция обвинили друг друга в нарушении перемирия

Курдские силы и Турция обменялись обвинениями в субботу, 19 октября, за продолжение боевых действия после соглашения о перемирии при посредничестве США. Сирийские демократические силы заявили, что Турция не выполнила соглашение, отказавшись снять осаду Рас-эль-Айна, ключевого пограничного города.

В заявлении говорится, что через 30 часов после вступления в силу пятидневного перемирия, в городе все еще происходили столкновения. Боевые действия помешали оказанию медицинской помощи пострадавшим. Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, окружили Рас-эль-Айн незадолго до прекращения огня.

В субботу, находящаяся в Великобритании, Сирийская организация по правам человека заявила, что поддерживаемые Турцией сирийские боевики не позволяют медицинскому конвою достичь Рас-эль-Айн.

В свою очередь, министерство обороны Турции заявило о "полном соблюдении" соглашения. Оно обвиняет курдов в совершении 14 "нападений и преследований" за последние 36 часов, в основном в Рас-эль-Айне. В сообщении говорится, что курды использовали минометы, ракеты, зенитные и противотанковые тяжелые пулеметы.

Министерство также заявило, что в "немедленной координации" с Соединенными Штатами было обеспечено прекращение огня, не считая случаи "самообороны". Соглашение, достигнутое в ходе переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом, фактически позволяет Турции занять территории вдоль турецкой границы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:06
Серьезная авария у развязки Бен-Шемен - видео
16:48
Рекордное количество израильтян приехали в анклав Цофар
16:03
Каталонский лидер призвал к переговорам с Испанией
15:33
Миллионы паломников в Ираке выступили против Израиля
15:27
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии
15:08
На борту самолета из Таиланда скончался ребенок из Израиля
14:58
Прорыв дамбы под Красноярском: число жертв увеличилось
14:29
Насралла о массовых протестах в Ливане: у нас мало времени
13:57
Бойцы ЦАХАЛ задержали семерых иорданцев
13:30
Диетолог развенчала главный миф о здоровом питании
12:58
Наркокартель захватил мексиканский город ради сына Эль-Чапо
12:31
Прорыв дамбы под Красноярском: что известно на данный момент
11:59
Протесты в Чили: президент объявил чрезвычайное положение
11:26
Палестинца подстрелили у забора безопасности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus