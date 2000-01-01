19.10 16:26 MIGnews.com

Курды и Турция обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Курдские силы и Турция обменялись обвинениями в субботу, 19 октября, за продолжение боевых действия после соглашения о перемирии при посредничестве США. Сирийские демократические силы заявили, что Турция не выполнила соглашение, отказавшись снять осаду Рас-эль-Айна, ключевого пограничного города.В заявлении говорится, что через 30 часов после вступления в силу пятидневного перемирия, в городе все еще происходили столкновения. Боевые действия помешали оказанию медицинской помощи пострадавшим. Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, окружили Рас-эль-Айн незадолго до прекращения огня.В субботу, находящаяся в Великобритании, Сирийская организация по правам человека заявила, что поддерживаемые Турцией сирийские боевики не позволяют медицинскому конвою достичь Рас-эль-Айн.В свою очередь, министерство обороны Турции заявило о "полном соблюдении" соглашения. Оно обвиняет курдов в совершении 14 "нападений и преследований" за последние 36 часов, в основном в Рас-эль-Айне. В сообщении говорится, что курды использовали минометы, ракеты, зенитные и противотанковые тяжелые пулеметы.Министерство также заявило, что в "немедленной координации" с Соединенными Штатами было обеспечено прекращение огня, не считая случаи "самообороны". Соглашение, достигнутое в ходе переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом, фактически позволяет Турции занять территории вдоль турецкой границы.