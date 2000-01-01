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На борту самолета из Таиланда скончался ребенок из Израиля | Фото:19.10 15:08   MIGnews.com

На борту самолета из Таиланда скончался ребенок из Израиля

На борту самолета из Таиланда скончался годовалый ребенок из Израиля. Он летел со своей семье из отпуска обратно в Израиль.

Согласно сообщениям еврейских СМИ в субботу, 19 октября, годовалая девочка находилась на борту самолета, совершавшего рейс Аэрофлота из Таиланда в Москву.

Во время полета она почуствовала себя плохо. Пилот самолета совершил аварийную посадку в российском городе Казань, но врачи не смогли реанимировать ребенка и объявили о ее смерти.

МИД Израиля заявил, что ему известно об инциденте и что израильское посольство в Москве обратилось к еврейской общине в Казани для помощи семье.


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