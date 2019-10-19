19.10 15:27 MIGnews.com

Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии

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Российская авиация 19 октября нанесла мощный удар по нескольким объектам в сирийской провинции Идлиб.Об этом сообщает Al Masdar News.Уточняется, что ВКС России осуществили атаку на авиабазу "Тафтаназ", которую удерживали джихадисты группировки "Хайят Тахрир Аль-Шам", а именно – около 10 авиаударов. В результате была уничтожена инфраструктура и конвой подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.Кроме того, авиация возобновила атаку на крепость джихадистов – город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.Немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе. "Интересно, что санкциями против Москвы никто не угрожает", - написал он.