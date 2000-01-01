Прорыв дамбы под Красноярском: число жертв увеличилось
Число погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино (Красноярский край, РФ) возросло до 15.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации в комментарии информационному агентству ТАСС.
"По обновленным данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести", – сообщили в министерстве.
При этом, ранее сообщалось о 13-ти погибших. Количество жертв и пострадавших может еще увеличиться.
Напомним, что причиной прорыва дамбы мог стать банальный износ конструкций. По предварительным данным, добычу золота на Сейбе вела компания Сисим, входящая в холдинг Сибзолото, объединяющий несколько золотодобывающих артелей в южных регионах Сибири.