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Прорыв дамбы под Красноярском: число жертв увеличилось | Фото:19.10 14:58   MIGnews.com

Прорыв дамбы под Красноярском: число жертв увеличилось

Число погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино (Красноярский край, РФ) возросло до 15.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации в комментарии информационному агентству ТАСС.

"По обновленным данным, 15 погибших и 13 пропавших без вести", – сообщили в министерстве.

При этом, ранее сообщалось о 13-ти погибших. Количество жертв и пострадавших может еще увеличиться.

Напомним, что причиной прорыва дамбы мог стать банальный износ конструкций. По предварительным данным, добычу золота на Сейбе вела компания Сисим, входящая в холдинг Сибзолото, объединяющий несколько золотодобывающих артелей в южных регионах Сибири.


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