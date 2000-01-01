19.10 13:57 MIGnews.com

Бойцы ЦАХАЛ задержали семерых иорданцев

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Бойцы Армии обороны Израиля задержали семерых человек, незаконно пересекших границу Израиля.Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.По данным силовиков, армия совместно с полицией патрулировала приграничный район, где и были обнаружены, а затем задержаны подозреваемые.Иорданцев задержали для допроса, однако в Армии обороны не уточнили, где конкретно они были задержаны.