19.10 13:57 MIGnews.com
Бойцы ЦАХАЛ задержали семерых иорданцев
Бойцы Армии обороны Израиля задержали семерых человек, незаконно пересекших границу Израиля.
Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
По данным силовиков, армия совместно с полицией патрулировала приграничный район, где и были обнаружены, а затем задержаны подозреваемые.
Иорданцев задержали для допроса, однако в Армии обороны не уточнили, где конкретно они были задержаны.
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