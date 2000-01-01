19.10 12:31 MIGnews.com

Прорыв дамбы под Красноярском: что известно на данный момент

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Причиной прорыва дамбы на золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино (Красноярский край, РФ) мог стать банальный износ конструкций.Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники среди экстренных служб региона.Мало того, до сих пор не ясно, кто конкретно должен был следить за состоянием дамбы, поскольку в Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили, что в списке поднадзорных объектов ее не было."Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось", - рассказали в ведомстве.По предварительным данным, добычу золота на Сейбе вела компания Сисим, входящая в холдинг Сибзолото, объединяющий несколько золотодобывающих артелей в южных регионах Сибири.Председатель правительства края Юрий Лапшин назвали разрушенную дамбу – кустарной, стройка которой якобы проводилась с нарушением "всех мыслимых и немыслимых норм"В свою очередь один из золотостарателей на условиях анонимности рассказал, что всего было четыре дамбы, которые держали отработанные затопленные участки.Представитель красноярского краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская предположила, что выше по течению могла находиться еще одна дамба, прорыв которой и привел к разрушению дамбы в рабочем поселке. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В регион направлены сотрудники центрального аппарата СК, чтобы выяснить обстоятельства ЧП. Туда же выехал и и.о.главы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.Представитель красноярского краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская предположила, что выше по течению могла находиться еще одна дамба, прорыв которой и привел к разрушению дамбы в рабочем поселке.