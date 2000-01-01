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Протесты в Чили: президент объявил чрезвычайное положение | Фото:19.10 11:59   MIGnews.com

Протесты в Чили: президент объявил чрезвычайное положение

В столице Чили Сантьяго объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков, спровоцированных повышением цены на проезд в метро.

О соответствующем решении объявил президент страны Себастьян Пиньера в своем обращении к гражданам, сообщает Тhe Guardian.

"Я объявил чрезвычайное положение и с этой целью назначил генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо на должность главы национальной обороны в соответствии с положениями законодательства о чрезвычайном положении", — заявил Пиньера.

Отметим, беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы с 800 до 830 песо ($1,17). В пятницу, 18 октября, сразу в нескольких районах столицы начались столкновения протестующих и полиции. В разных частях города активисты строили баррикады и дрались с полицейскими, использовавшими против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу, 19 октября, демонстранты подожгли дома энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро, в результате чего повреждены почти все 164 станции, на которых уничтожены турникеты и ворота.

Движение метрополитена прекращено и не возобновится до конца выходных.


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