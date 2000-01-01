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Известный журналист уволился из-за домогательств | Фото:19.10 10:09   MIGnews.com

Известный журналист уволился из-за домогательств

Известный израильский журналист Дан Маргалит объявил в четверг, что он сделает перерыв в профессиональной деятельности, столкнувшись с рядом обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в среду газета "Гаарец" сообщила, что обвинения в отношении Маргалита озвучили пять его коллег-журналистов, уточнив, что неподобающее поведение и сексуальные домогательства с его стороны имели место в восьмидесятых и девяностых годах.

Через несколько часов после публикации материала очередная порция обвинений была озвучена в эфире Radio103 женщиной, к которой представитель СМИ якобы приставал, когда подвозил ее домой.

В четверг газета Yedioth Ahronoth опубликовала статью своего репортера Орли Азулая, которая также обвинила Маргалита в домогательствах.

"На фоне возникшей бури я решил временно приостановить свою журналистскую деятельность", - написал журналист на своей странице в Twitter.


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