Известный журналист уволился из-за домогательств

Известный израильский журналист Дан Маргалит объявил в четверг, что он сделает перерыв в профессиональной деятельности, столкнувшись с рядом обвинений в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.
По данным издания, в среду газета "Гаарец" сообщила, что обвинения в отношении Маргалита озвучили пять его коллег-журналистов, уточнив, что неподобающее поведение и сексуальные домогательства с его стороны имели место в восьмидесятых и девяностых годах.
Через несколько часов после публикации материала очередная порция обвинений была озвучена в эфире Radio103 женщиной, к которой представитель СМИ якобы приставал, когда подвозил ее домой.
В четверг газета Yedioth Ahronoth опубликовала статью своего репортера Орли Азулая, которая также обвинила Маргалита в домогательствах.
"На фоне возникшей бури я решил временно приостановить свою журналистскую деятельность", - написал журналист на своей странице в Twitter.