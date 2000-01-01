Турция ищет останки Хашогги в лесу

Турецкая полиция, демонстрируя свое недоверие заявлениям Саудовской Аравии, приступила к поиску останков саудовского журналиста Джамаля Хашогги в лесах у окрестностей Стамбула и города Ялов.
"Следствие расследует информацию, что останки могут находиться в лесу Белград под Стамбулом или городе Ялова", - сообщил представитель полиции источнику DW.
Следователи сообщают, что в приоритете у поисковой группы места, в которых сотрудники консульства останавливались на продолжительное время. Среди таких мест - виллы, фермы и лесополосы. Кроме того, сбор анализов ДНК Хашогги в саудовском консульстве, по словам представителя полиции, "дал много результатов".
Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги, который известен своей критикой руководства Саудовской Аравии, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Турции. При этом на улице его ждала невеста, которую тот попросил обратиться в полицию, если его не будет более 4 часов.