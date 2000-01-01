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Израильтянка обнаружила свое интимное видео на порносайте 19.10 08:22   MIGnews.com

Израильтянка обнаружила свое интимное видео на порносайте

Полтора года назад 30-летняя израильтянка обнаружила видео, на котором она занимается сексом с бывшим любовником на международном порносайте.

Женщина подала жалобу в полицию, но говорит, что к ней “отнеслись с крайним отвращением”.

Видео было снято шесть лет назад, и израильтянка не подозревала о том, что любовник, писавший докторскую диссертацию, способен на такое.

В тот день, когда женщина увидела порнографический клип, она написала заявление в полицию Тель-Авива. Она ожидала, что ее дело разрешится быстро,и что в течение нескольких недель клип уберут из интернета.

Все однако, обернулось по другому: “Я ждала ответа от полиции и прокуратуры больше года, и они отнеслись ко мне с крайним отвращением”. Полиция проинформировала женщину, что ничего не может сделать, и что она сама должна заняться проблемой того, как убрать клип с сайта.

Полиция опровергает утверждения женщины и говорит, что отнеслась к ее жалобе “с учетом чувствительности дела” и со всей надлежащей тщательностью.


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