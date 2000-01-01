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Гомосексуалист судится со столичной пиццерией | Фото:19.10 12:24   MIGnews.com

Гомосексуалист судится со столичной пиццерией

Гражданин США, который учится в Израиле, подал в суд на столичную пиццерию, обвинив заведение общественного питания в том, что ему отказали в обслуживании из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Сэмми Кантер из американского штата Огайо, который уже около года учится в Колледже Еврейского союза, утверждает, что в день, когда его оскорбили в пиццерии, не нем была футболка с радужной символикой международного движения в поддержку сексуальных меньшинств.

Сразу же после инцидента молодой человек прокомментировал этот случай на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в Израиле незаконным является отказ от обслуживания клиентов на основании их сексуальной ориентации.

Будучи возмущенным этим инцидентом, студент подал иск против пиццерии, требуя от заведения компенсации в размере 33500 шекелей (9100 долларов).

Его требования поддержал Центр религиозных действий Израиля.


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