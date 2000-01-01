Гомосексуалист судится со столичной пиццерией

По данным издания, Сэмми Кантер из американского штата Огайо, который уже около года учится в Колледже Еврейского союза, утверждает, что в день, когда его оскорбили в пиццерии, не нем была футболка с радужной символикой международного движения в поддержку сексуальных меньшинств.
Сразу же после инцидента молодой человек прокомментировал этот случай на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что в Израиле незаконным является отказ от обслуживания клиентов на основании их сексуальной ориентации.
Будучи возмущенным этим инцидентом, студент подал иск против пиццерии, требуя от заведения компенсации в размере 33500 шекелей (9100 долларов).
Его требования поддержал Центр религиозных действий Израиля.