На палубу авианосца упал вертолет ВВС США

Американский военный вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan в пятницу утром, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС Соединенных Штатов.
"Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала. USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии, и с его палубы уже возобновлены полеты", - указано в сообщении пресс-службы военно-морских сил.
Уточняется, что в результате инцидента экипаж корабля и пилоты вертолета не получили опасных для жизни травм, их эвакуируют на берег при подходе к суше.