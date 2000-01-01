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Фото: pixabay.com - skeeze 19.10 12:25   MIGnews.com

На палубу авианосца упал вертолет ВВС США

Американский военный вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagan в пятницу утром, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС Соединенных Штатов.

"Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала. USS Ronald Reagan остается в полной готовности к выполнению своей миссии, и с его палубы уже возобновлены полеты", - указано в сообщении пресс-службы военно-морских сил.

Уточняется, что в результате инцидента экипаж корабля и пилоты вертолета не получили опасных для жизни травм, их эвакуируют на берег при подходе к суше.


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