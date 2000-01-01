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В Сирии разбомблена база про-иранской милиции 19.09 06:50   MIGnews.com

В Сирии разбомблена база про-иранской милиции

По сообщениям в Sky News Arabia, неидентифицированные беспилотники атаковали базы афганской про-иранской милиции Фатимайюн в Абу-Камаль, на границе Сирии и Ирака.

Пять боевиков убиты, еще девять ранены.

Милиция сейчас “принимает меры предосторожности” из опасения новых воздушных атак.

Во вторник в том же районе были атакованы бараки военных советников Корпуса стражей исламской революции Ирана. Иракское ТВ обвинило в этой атаке Израиль, но не представило этому никаких доказательств.

Две недели назад израильская компания спутниковой съемки  ImageSat опубликовала снимки Абу-Камаль, на которых видно, что в районе этого города иранцами строится крупная военная база. Речь идет о крупнейшем объекте, который Иран строит в Сирии с момента начала гражданской войны.


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