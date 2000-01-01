19.09 13:44 MIGnews.com

В Афганистане террорист-смертник взорвал больницу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Рано утром 19 сентября в Афганистане прогремел взрыв. Инцидент произошел в больнице на юге Афганистана. Причиной стало приведение в действие взрывного устройства террористом-смертником.В результате взрыва пострадало более 90 человек, 20 погибло. Среди убитых оказались женщины и дети.Ответственность за теракт взяли на себя талибы.Местные жители, многие из которых пришли навестить своих больных членов семьи, использовали одеяла, чтобы вынести раненых из разрушенного здания.Представитель Талибана Забихулла Муджахед в своем аккаунте на Твиттере написал, что целью являлся находящийся поблизости разведывательный офис, который, по его утверждению, был уничтожен и "десятки оперативников разведки убиты/ранены".