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Террорист-смертник в Афганистане взорвал больницу 19.09 13:44   MIGnews.com

В Афганистане террорист-смертник взорвал больницу

Рано утром 19 сентября в Афганистане прогремел взрыв. Инцидент произошел в больнице на юге Афганистана. Причиной стало приведение в действие взрывного устройства террористом-смертником.

В результате взрыва пострадало более 90 человек, 20 погибло. Среди убитых оказались женщины и дети.

Ответственность за теракт взяли на себя талибы.

Местные жители, многие из которых пришли навестить своих больных членов семьи, использовали одеяла, чтобы вынести раненых из разрушенного здания.

Представитель Талибана Забихулла Муджахед в своем аккаунте на Твиттере написал, что целью являлся находящийся поблизости разведывательный офис, который, по его утверждению, был уничтожен и "десятки оперативников разведки убиты/ранены".


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