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Найдено тело популярной мексиканской модели 19.09 12:22   MIGnews.com

"Самая сексуальная бандитка" Мексики найдена мертвой

Умерла мексиканская модель Клаудиа Очоа Феликс. Тело девушки было найдено в доме ее парня. По предварительной информации, смерть наступила в результате легочной аспирации – попадания жидкости в дыхательные пути.

Незадолго до этого модель была замечена в одном из ночных клубов. Медики не исключают, что причиной смерти также могла быть передозировка наркотиками.

Полиция пока не может сказать, был ли это несчастный случай, убийство или самоубийство.

Клаудию называли "самой сексуальной бандиткой Мексики", "Ким Кардашьян преступного мира", "императрицей банды Лос Антракс" и "наркобароншей".

Клаудия Очоа стала интернет-сенсацией, так как, по слухам, она была боссом крупнейшего отряда убийц Мексики.


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