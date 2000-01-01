19.09 11:52 MIGnews.com

Скончался легендарный музыкант Александр Васильев

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Скончался бывший музыкант группы "Центр" Александр Васильев. О смерти коллеги написал российский исполнитель Гарик Сукачев.Сукачев выразил свои соболезнования всем, кто знал Васильева. Смерть артиста также подтвердила его бывшая супруга Джоанна Стингрей.В Facebook она опубликовала пост, в котором называет Александра человеком с большим сердцем и еще большим чувством юмора.Причины смерти пока что неизвестны.