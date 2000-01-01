19.07 18:33 MIGnews.com

Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице

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Правоохранительные органы Казахстана разыскивают двоих молодых людей, подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена. Инцидент произошел днем 19 июля в столице страны Алматы после того, как Тен обнаружил преступников за попыткой кражи зеркал у его автомобиля.Между ними завязалась потасовка, в результате которой казахскому фигуристу было нанесено ножевое ранение верхней трети правого бедра. Как пишут местные СМИ, несмотря на оперативную реакцию медиков, до того, как попасть на операционный стол, Тен потерял три литра крови. Спасти 25-летнего спортсмена врачам не удалось.В 2014 году Денис Тен стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Сочи. Кроме того, в его копилке были медали из Чемпионатов мира 2013-го и 2015-го годов, а также множество побед на чемпионатах Казахстана.СМИ уже опубликовали последнее видео с Теном, снятое за пару часов до трагедии.Министерство культуры и спорта Казахстана назвало гибель фигуриста "огромной трагедией, не поддающейся осмыслению".