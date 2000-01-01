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Боец МАГАВа торговал оружием и надругался над малолетней19.07 10:25   MIGnews.com

Родственники помогали бойцу МАГАВ торговать оружием

Против бойца МАГАВ Ади Хамуди подано обвинительное заключение. Отмечается, что 21-летний житель Буйне-Нуджидат обвиняется в серии преступлений: в торговле оружием, шантаже и преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следователи полагают, что в торговле оружием Хамуди помогали его родственники. Также обвинения были предъявлены двум членам его семьи и другу. Они обвиняются в торговле оружием и преступном заговоре.

Подозреваемые помогали 21-летнему бойцу МАГАВ найти покупателей оружие, которое помимо того, было краденным, говорится в обвинительном заключении.

Помимо этого, Хамуди получил от несовершеннолетней видео и фото интимного характера, связался с ней, шантажировал ее и совершил развратные действия.
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