19.07 10:25 MIGnews.com

Родственники помогали бойцу МАГАВ торговать оружием

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Против бойца МАГАВ Ади Хамуди подано обвинительное заключение. Отмечается, что 21-летний житель Буйне-Нуджидат обвиняется в серии преступлений: в торговле оружием, шантаже и преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней.Следователи полагают, что в торговле оружием Хамуди помогали его родственники. Также обвинения были предъявлены двум членам его семьи и другу. Они обвиняются в торговле оружием и преступном заговоре.Подозреваемые помогали 21-летнему бойцу МАГАВ найти покупателей оружие, которое помимо того, было краденным, говорится в обвинительном заключении.Помимо этого, Хамуди получил от несовершеннолетней видео и фото интимного характера, связался с ней, шантажировал ее и совершил развратные действия.