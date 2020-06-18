В Минобороны Греции недовольны поведением НАТО

Министерство национальной обороны Греции распространило заявление по итогам телеконференции министров обороны НАТО, в котором высказана резкая критика политики одного из государств-членов Североатлантического альянса.
"Мы осуждаем угрозу применения силы кораблем союзников НАТО против другого корабля союзников, имевшую место в Средиземном море на прошлой неделе (речь идет об инциденте с кораблем ВМС Турции, не позволившим досмотреть судно, следовавшее к берегам Ливии - ред.). Такая угроза применения силы союзником по НАТО является неслыханным поведением и подрывает сплоченность Североатлантического альянса", - говорится в заявлении, пишет Greekcitytimes.