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Названо время возникновения 2-й вспышки COVID-19 в Пекине 19.06 12:15   MIGnews.com

Названо время возникновения 2-й вспышки COVID-19 в Пекине

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сообщил, что возникновение второй вспышки нового коронавируса в Пекине могло быть зафиксировано в последние дни мая.

По его словам, в этом месте было уже множество бессимптомных носителей, а также людей, болевших в легкой форме.

А еще коронавирус может начать активно распространяться в загрязненной среде с повышенной влажностью, пишет WP.

Воздушные гавани Пекина отменили около полутора тысяч авиарейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

По ее сведениям, крупнейшие пекинские аэропорты Шоуду и Дасин решили сократить около 77% и 85% авиаперевозок.


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