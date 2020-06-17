19.06 12:15 MIGnews.com
Названо время возникновения 2-й вспышки COVID-19 в Пекине
Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сообщил, что возникновение второй вспышки нового коронавируса в Пекине могло быть зафиксировано в последние дни мая.
По его словам, в этом месте было уже множество бессимптомных носителей, а также людей, болевших в легкой форме.
А еще коронавирус может начать активно распространяться в загрязненной среде с повышенной влажностью, пишет WP
.
Воздушные гавани Пекина отменили около полутора тысяч авиарейсов из-за сложной эпидемиологической ситуации
.
По ее сведениям, крупнейшие пекинские аэропорты Шоуду и Дасин решили сократить около 77% и 85% авиаперевозок.
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