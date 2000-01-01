19.06 07:31 MIGnews.com

Районы в Рахате, Араре и Яффо признаны "красными зонами"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Комиссия министров по определению "зон ограниченного доступа" объявила районы Рахат и Арара в Негеве "красными зонами" согласно положениям о режиме чрезвычайной ситуации.Об этом говорится в совместном сообщении министерства главы правительства и министерства здравоохранения.Кроме того, генеральный директор министерства здравоохранения подписал приказы, касающиеся этих районов, а также районов Аджами, Хисахон и Цахалон в Яффо. Согласно приказам, в этих районах будут закрыты учебные заведения, за исключением времени экзаменов на аттестат зрелости, а также запрещены собрания более десяти человек."Прежде чем рекомендовать объявление этих районов «зонами ограниченного доступа», министерство здравоохранения вместе с соответствующими учреждениями предприняло различные шаги по снижению заболеваемости путем разъяснительной работы, контроля за соблюдением инструкций и эвакуации больных, насколько это возможно", – сказано в сообщении.Уточняется, что в настоящее время данных мер недостаточно для сокращения распространения заболевания в этих районах. Также отмечается, что рекомендация состоит в том, чтобы наложить вышеупомянутые ограничения в дополнение к продолжению разъяснительной работы, контроля и эвакуации больных и находящихся в карантине.1. Районы 13 и 24 Рахата.2. Район 2 в Араре в Негеве.В каждом указанном районе будут действовать ограничения, изложенные в Правиле №3 Положений о режиме ЧС, касающихся зон ограниченного доступа. Будет разрешен выезд и въезд к месту работы, а также для сдачи экзаменов на аттестат зрелости.