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Районы в Рахате, Араре и Яффо признаны `красными зонами` | Фото:19.06 07:31   MIGnews.com

Районы в Рахате, Араре и Яффо признаны "красными зонами"

Комиссия министров по определению "зон ограниченного доступа" объявила районы Рахат и Арара в Негеве "красными зонами" согласно положениям о режиме чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в совместном сообщении министерства главы правительства и министерства здравоохранения.

Кроме того, генеральный директор министерства здравоохранения подписал приказы, касающиеся этих районов, а также районов Аджами, Хисахон и Цахалон в Яффо. Согласно приказам, в этих районах будут закрыты учебные заведения, за исключением времени экзаменов на аттестат зрелости, а также запрещены собрания более десяти человек.

Решение вступает в силу в 8:00, 19 июня 2020 года и будет действовать до 8:00, 26 июня 2020.

"Прежде чем рекомендовать объявление этих районов «зонами ограниченного доступа», министерство здравоохранения вместе с соответствующими учреждениями предприняло различные шаги по снижению заболеваемости путем разъяснительной работы, контроля за соблюдением инструкций и эвакуации больных, насколько это возможно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время данных мер недостаточно для сокращения распространения заболевания в этих районах. Также отмечается, что рекомендация состоит в том, чтобы наложить вышеупомянутые ограничения в дополнение к продолжению разъяснительной работы, контроля и эвакуации больных и находящихся в карантине.

Какие районы объявлены "зоной ограниченного доступа":
1. Районы 13 и 24 Рахата.
2. Район 2 в Араре в Негеве.

В каждом указанном районе будут действовать ограничения, изложенные в Правиле №3 Положений о режиме ЧС, касающихся зон ограниченного доступа. Будет разрешен выезд и въезд к месту работы, а также для сдачи экзаменов на аттестат зрелости.


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