19.06 21:49 MIGnews.com

ПА: 65 случаев коронавируса за сутки

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В пятницу, 19 июня, министерство здравоохранения Палестинской администрации сообщило о 65 новых случаях коронавируса, в результате чего общее число пациентов достигло 860.Отмечается, что большинство из новых случаев зарегистрированы в районах Наблуса и Хеврона.Министр здравоохранения ПА Май аль-Кайла заявила в четверг, что ПА сталкивается со второй волной COVID-19.Чиновники ПА проведут экстренное совещание в субботу, чтобы обсудить всплеск новых случаев заражения и способ борьбы с ним.