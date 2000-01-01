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ПА: 65 случаев коронавируса за сутки | Фото:19.06 21:49   MIGnews.com

ПА: 65 случаев коронавируса за сутки

В пятницу, 19 июня, министерство здравоохранения Палестинской администрации сообщило о 65 новых случаях коронавируса, в результате чего общее число пациентов достигло 860.

Отмечается, что большинство из новых случаев зарегистрированы в районах Наблуса и Хеврона.

Министр здравоохранения ПА Май аль-Кайла заявила в четверг, что ПА сталкивается со второй волной COVID-19.

Чиновники ПА проведут экстренное совещание в субботу, чтобы обсудить всплеск новых случаев заражения и способ борьбы с ним.


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